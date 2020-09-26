نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لياندرو تروسارد يعادل الرقم المنحوس لرونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن لياندرو تروسارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون تحقيق رقم غريب غائب منذ أربعة عشر عاماً حيث كان اللاعب الاخير الذي حقق هذا الرقم البرتغالي كريستيانو رونالدو حينما كان يلعب في مانشستر يونايتد.

وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن توسارد يعتبر اللاعب الأول الذي يسدد 3 كرات على مرمى المنافس وجميع الكرات الثلاثة تصطدم بالقائمين والعارضة خلال لقاء واحد بالبريميرليج.

وكان الدون رونالدو آخر من قام بتحقيق هذا الأمر بعد أن صوب ثلاثة كرات أيضاً على مرمى نيوكاسل في شهر اكتوبر من العام 2006 وجميعهم إنتهى بهم المطاف في القائمين والعارضة.

يُذكر أن برايتون خسر من مانشستر يونايتد اليوم السبت بهدفين مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة للغاية في إفتتاح لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.