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حقيقة عرض الشباب السعودي لنجم الزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة عرض الشباب السعودي لنجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على العرض الذي تقدم به الشباب السعودي للحصول على خدمات الدولي المغربي محمد أوناجم لاعب البيت الأبيض للحصول على خدماته بنهاية الموسم الجاري.

وكانت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الرياض أكدت أن نادي الشباب يتابع عن كثب محمد أوناجم ويرغبون في الحصول على خدماته على سبيل الإعارة مع وضع بند أحقية الشراء.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها أحد أعضاء مجلس الإدارة أكد ان الفريق لم يتلقى أي خطاب رسمي من نادي الشباب وكل ما يتم إثارته في الصحف عار تماماً من الصحة ، وملف اللاعبين ورحيلهم من عدمه لم يتم فتحه خلال الفترة الحالية ".

وأنهى " الفريق تنتظره مباراة قوية ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ولا وقت للحديث عن العروض لحين الإنتهاء من تلك البطولة القارية ، خاصةً أننا رفضنا رحيل مصطفى محمد لفنربخشة التركي مقابل 2.5 مليون يورو".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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