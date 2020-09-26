نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف كوميدي.. الأهلي يضرب شباك طنطا "فيديو" في المقال التالي

وجاء هدف السولية في الدقيقة 80 من زمن الشوط الثاني بطريقة كوميدية بعد أن اصطدمت الكرة في قدمه اليسري لتسكن الشباك. أحمد جودة - القاهرة - سجل عمرو السولية لاعب وسط الفريق الاول بالنادي الاهلي هدف التقدم في شباك طنطا ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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