نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبليف وتسيتسيباس إلى نهائي بطولة هامبورغ للتنس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تغلب الروسي أندريه روبليف على النرويجي كاسبر رود في نصف نهائي بطولة هامبورغ للتنس، ليضرب موعداً الأحد مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي أقصى التشيلي كريستيان غارين، في نهائي المنافسة المقامة على الملاعب الترابية.
وتغلب روبليف على رود بواقع 6-4 و6-2 وتأهل للسنة الثانية على التوالي لخوض نهائي البطولة ذات الـ500 نقطة.
وكان اللاعب الروسي البالغ من العمر 22 عاماً أقصى العام الماضي نفس المنافس من نفس البطولة لكن من الدور ربع النهائي.
وسيواجه روبليف يوم الأحد في المباراة النهائية تسيتسيباس، الذي واجه صعوبة أكبر في هزيمة غارين بواقع 7-5 و3-6 و6-4.
وسيتواجه روبليف وتسيتسيباس في النهائي المرتقب يوم الأحد للمرة الثالثة في مسيرتيهما، وحتى الآن فاز كل منهما مرة واحدة على الآخر في السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روبليف وتسيتسيباس إلى نهائي بطولة هامبورغ للتنس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.