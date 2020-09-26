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إيطاليا ترفض خطة زيادة عدد الجماهير في الملاعب بسبب كورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا ترفض خطة زيادة عدد الجماهير في الملاعب بسبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت الحكومة الإيطالية مقترحاً بزيادة عدد الجماهير في الأحداث الرياضية ومن بينها دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

واقترحت بعض المناطق أن العدد المحدد بألف متفرج في كل مباراة يمكن زيادته إلى 25% من سعة الملاعب وهو ما يعني حضور نحو 20 ألف متفرج في ملاعب مثل سان سيرو في ميلانو والملعب الأولمبي في روما.

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لكن اللجنة الفنية العلمية بالحكومة قالت اليوم السبت إن هذه الخطوة ستكون سابقة لأوانها بالنظر إلى الوضع الحالي لفيروس كورونا.

وأضافت في بيان "اللجنة الفنية العلمية تعتقد.. أن الظروف الحالية غير مواتية لحضور المتفرجين في الأحداث في الملاعب المفتوحة والمغلقة بالطريقة المشار إليها في التقرير الذي أعدته المناطق والأقاليم".

وأوضحت اللجنة أنها ربما تراجع قرارها بمجرد توفر معلومات إضافية بشأن تأثير وضع عدوى كوفيد-19 على إعادة فتح المدارس في وقت مبكر من الشهر الحالي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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