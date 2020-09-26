نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونايتد يقتنص لقب الأكثر حظاً في تاريخ البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد من إقتناص لقب أكثر الأندية حظاً في تاريخ البريميرليج خاصةً بعد أن واجه خصم الشياطين الحمر فريق نادي برايتون سوء حظ تاريخي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وسدد لاعبو نادي برايتون 5 كرات في القائمين والعارضة أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البريميرليج منذ أن بدء العمل بنظام جميع الإحصائيات قبل أربعة عشر عاماً وبالتحديد في العام 2004.

وكان برايتون قد ظهر بشكل أفضل خلال معظم فترات اللقاء وأهدر لاعبوه الكثير من الفرص الحقيقة وتمكنوا من إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة والتسعين وظن الجميع أن الفريق حصد نقطة غالية.

لكن الحكم أعلن عن ضربة جزاء للمانيو في الثواني الأخيرة من اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد ليسجل منها برونو فيرنانديز هدف الفوز القاتل في الدقيقة الـ100.