لأول مرة| سواريز ينضم لقائمة أتلتيكو مدريد

استدعى الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، كلا من لويس سواريز ونيوين بيريز، لقائمة الـ23 لاعبا لمواجهة غرناطة، غدا على ملعب واندا متروبوليتانو، في الليجا.
وشهدت القائمة غياب كل من، خوسيه ماريا خيمينيز، لمعاناته من فيروس كورونا، وشيمي فرساليكو للإصابة، وفيكتور موييخو.
وكان استدعاء المهاجم الأوروجوائي المنضم مؤخرا للأتليتي، قادما من برشلونة، إضافة إلى ضم العائد من الإعارة، نيوين، أبرز المستجدات.
وضمت قائمة الروخيبلانكوس كلا من:
حراسة المرمى: يان أوبلاك وإيفو جربيتش.
الدفاع: كيران تريبير وستيفان سافيتش وفيليبي مونتيرو ونيوين بيريز وماريو هيرموسو ومانو سانشيز ورينان لودي.
الوسط: توماس بارتي وكوكي ريسوريكسيون وساؤول نيجويز وهيكتور هيريرا وفيكتور ماشين "فيتولو" وتوماس ليمار ويانيك كاراسكو.
الهجوم: ماركوس يورينتي وأنخيل كوريا ولويس سواريز ودييجو كوستا وإيفان سابونيتش وجواو فيليكس وكاميلو.
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