نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المجانية الناقلة لمباراة السد القطري وبرسيبوليس والموعد في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف استاد المدينة التعليمية مباراة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا بين فريق السد وبرسيبوليس اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 في تمام الساعة الثانية إلا ثلث بتوقيت غرينتش، ويسعى نادي السد إلى الفوز وخطف التأهل ومواصلة تقديم الأداء الجيد في البطولة، وذلك بعد الحصول على المركز الثاني برصيد 9 نقاط في المجموعة التي ضمت النصر، وسباهان اصفهان، والعين، أما نادي برسيبوليس يسعى لمواصلة تقديم الأداء الجيد وتخطي فريق السد والذهاب بعيدا في البطولة، وذلك بعد تحقيق 11 نقطة وتصدره للمجموعة التي ضمت التعاون والدحيل والشارقة.

بدأ نادي السد مشواره في دوري الأبطال بتعادل أمام نادي النصر بهدفين لكل فريق ثم عاد لتحقيق أول ثلاث نقاط بعد الفوز في المباراة الثانية بثلاثية دون رد أمام نادي سباهان اصفهان، وبعد ذلك وقع في فخ التعادل أمام فريق العين بثلاثة أهداف لكل فريق، ثم عاد ليذيق العين خسارة ثقيلة بأربعة أهداف نظيفة، وبعد ذلك يحقق تعادل إيجابي أمام فريق النصر، ثم ينهي دور المجموعات بانتصار ثمين على فريق سباهان اصفهان بهدفين مقابل هدف يضعه في المركز الثاني في المجموعة بتسع نقاط، ويسعى الفريق لتعويض خروجه من نصف النهائي في الموسم الماضي من البطولة على يد فريق الهلال حامل اللقب بنتيجة ست أهداف مقابل خمسة في مجموع لقائي الذهاب والإياب، وسجل حينها أكرم حسن، وتي هي نام، وحسن خالد، وبوعلام خوخي، وجوميز (هدف في مرماه) أهداف السد، بينما تكفل جوميز الذي سجل ثلاثة أهداف، وسالم الدوسري، ومحمد الشلهوب، وعلي هادي بأهداف الهلال.

يسعى فريق برسيبوليس إلى مواصلة مشواره في البطولة واستغلال أداء اللاعبين الجيد في الفترة الأخيرة، وذلك بعد بدأ البطولة بطريقة سيئة، حيث خسر أمام الدحيل بهدفين دون رد، ثم تعادل أمام الشارقة في الجولة الثانية بهدفين لكل فريق، وبعد ذلك حقق انتصارين أمام التعاون السعودي ذهابا وإيابا بنفس النتيجة بهدف دون رد في المبارتين، ثم عاد للخسارة مرة أخرى أمام الدحيل بهدف دون رد، وبعد ذلك أنهى دور المجموعات بانتصار ثمين أمام الشارقة بأربعة أهداف دون رد، ويسعى الفريق إلى الذهاب بعيدا في البطولة وتعويض خروجه من دور المجموعات في البطولة الموسم الماضي بعد حصوله على المركز الأخير في المجموعة برصيد سبع نقاط.

موعد مباراة السد القطري وبرسيبوليس اليوم

3:40 بتوقيت مصر

4:40 بتوقيت السعودية

1:40 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة السد القطري وبرسيبوليس اليوم