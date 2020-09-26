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أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تحدثت نهال خليل، عضو مجلس إدارة نادي بتروجت، عن تطورات رحيل نجم الفريق كريم طارق المعار لنادي طلائع الجيش إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

إنتقال كريم طارق إلى الأهلي

 

وذكرت نهال خليل في تصريحات صحفية: "أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز أبدوا رغبتهم في التعاقد مع كريم طارق بشكل رسمي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

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وأضافت: "المفاوضات في الوقت الحالي أكثر جدية من جانب النادي الأهلي، لكن الأمور مازالت في حيز التفاوض ولم تصل إلى اتفاق رسمي حتى هذه اللحظة".

 

وتابعت: " نادي بتروجت لن يقف عائقا أمام رغبة اللاعب، وسنختار مصلحة النادي بالنسبة للعرض الأعلى ماديا".

 

وأتمت: " سنختار مصلحة كريم طارق هو الآخر بناء على رغبته في الرحيل إلى النادي الذي يرغب في التعاقد معه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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