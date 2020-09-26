نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكيمي يشارك لأول مرة مع إنتر ميلان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
شارك المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لإنتر ميلان، لأول مرة بقميص النيراتزوري، منذ انضمامه للفريق هذا الصيف.
وانضم حكيمي إلى الإنتر قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال دائمة، لمدة 5 سنوات حتى 2025.
وقرر أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، إجلاس حكيمي على مقاعد البدلاء أمام فيورنتينا في أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد، قبل أن يقرر الدفع به اليوم في الدقيقة 64 ليحل محل آشلي يونج.
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