نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال الغندور : مازلت أرفض تواجد الحكم الأجنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعجب الحكم الدولي السابق جمال الغندور من الأزمة الحالية التي تخص أندية الأهلي والزمالك ورحيل مدرب كل فترة في فترة حاسمة وهامة خاصة أن الفريقين لديهم مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا منتصف أكتوبر القادم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن" أن الكرة المصرية حاليا تتراجع كثيرا وفقدت متعتها بسبب ما يحدث في الأونة الأخيرة، وأن رحيل المدربين الأجانب أمر غير مفهوم وكان لابد أن يكون هناك مواقف حاسمة من مسؤولي الأهلي والزمالك تجاه ما يحدث لأن الاندية قيمتها أكبر من المدربين".

وأكمل"نفس ذات الأندية تطالب بتواجد رئيس لجنة تحكيم أجنبي أيضا وهذا الأمر مرفوض تمام، لأنه لو حدث ذلك سيكون هناك غضب من جانب الحكام المصرييين لأن مصر لديها كفاءة تحكيمية كبير ويوجد خبرات مميزة".

وأختتم"كنت أرفض تواجد الحكام الأجانب داخل مصر نهائيا خلال فترة تواجدي رئيسا للجنة الحكام، وتم إبلاغي بأن تواجد الحكام الأجانب في لقاء الأهلي والزمالك هو قرار وزاري، وهناك شكوك في هذا الأمر، وأرفض تواجد رئيس للجنة الحكام من خارج مصر".