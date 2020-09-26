جمال الغندور : مازلت أرفض تواجد الحكم الأجنبي في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - تعجب الحكم الدولي السابق جمال الغندور من الأزمة الحالية التي تخص أندية الأهلي والزمالك ورحيل مدرب كل فترة في فترة حاسمة وهامة خاصة أن الفريقين لديهم مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا منتصف أكتوبر القادم.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن" أن الكرة المصرية حاليا تتراجع كثيرا وفقدت متعتها بسبب ما يحدث في الأونة الأخيرة، وأن رحيل المدربين الأجانب أمر غير مفهوم وكان لابد أن يكون هناك مواقف حاسمة من مسؤولي الأهلي والزمالك تجاه ما يحدث لأن الاندية قيمتها أكبر من المدربين".
وأكمل"نفس ذات الأندية تطالب بتواجد رئيس لجنة تحكيم أجنبي أيضا وهذا الأمر مرفوض تمام، لأنه لو حدث ذلك سيكون هناك غضب من جانب الحكام المصرييين لأن مصر لديها كفاءة تحكيمية كبير ويوجد خبرات مميزة".
وأختتم"كنت أرفض تواجد الحكام الأجانب داخل مصر نهائيا خلال فترة تواجدي رئيسا للجنة الحكام، وتم إبلاغي بأن تواجد الحكام الأجانب في لقاء الأهلي والزمالك هو قرار وزاري، وهناك شكوك في هذا الأمر، وأرفض تواجد رئيس للجنة الحكام من خارج مصر".
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