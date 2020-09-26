أحمد صالح يعتذر عن عدم استكمال مشواره مع الإعلاميين

تقدّم أحمد صالح باعتذار عن عدم استكمال تدريب الفريق الأول بنادي الإعلاميين عقب الخسارة بثلاثية أمام الألومنيوم بالجولة التاسعة عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وكان مسئولو مجلس إدارة الإعلاميين تعاقد مع أحمد صالح لتولى المسئولية الفنية للإعلاميين خلفا لجميل حلمى، بمنافسات الدور الأول بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وكانت مباريات اليوم من الأسبوع التاسع عشر من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد انتهت، وشهدت فوز بني سويف علي فريق الفيوم بهدف للاشئ، وفوز الألومنيوم علي الإعلاميين بثلاثية، وفوز المنيا علي تيلفونات بنى سويف بثلاثة أهداف، وتعادل البنك الأهلي مع فريق سوهاج بهدف لكل فريق، وتعادل بترول أسيوط أيضًا تعادلاً سلبياً.

وحقق الفريق الأول بنادي الألومنيوم فوزا علي فريق الاإعلاميين بثلاثة أهداف لهدف .