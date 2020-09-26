الارشيف / الرياضة

أحمد صالح يعتذر عن عدم استكمال مشواره مع الإعلاميين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تقدّم أحمد صالح باعتذار عن عدم استكمال تدريب الفريق الأول بنادي الإعلاميين عقب الخسارة بثلاثية أمام الألومنيوم بالجولة التاسعة عشرة  بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وكان مسئولو مجلس إدارة الإعلاميين تعاقد مع أحمد صالح لتولى المسئولية الفنية للإعلاميين خلفا لجميل حلمى، بمنافسات الدور الأول بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وكانت مباريات اليوم من الأسبوع التاسع عشر من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد انتهت، وشهدت فوز بني سويف علي فريق الفيوم بهدف للاشئ، وفوز الألومنيوم علي الإعلاميين بثلاثية، وفوز المنيا علي تيلفونات بنى سويف بثلاثة أهداف، وتعادل البنك الأهلي مع فريق سوهاج بهدف لكل فريق، وتعادل بترول أسيوط أيضًا تعادلاً سلبياً.

وحقق الفريق الأول بنادي الألومنيوم فوزا علي فريق الاإعلاميين بثلاثة أهداف لهدف .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد صالح يعتذر عن عدم استكمال مشواره مع الإعلاميين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا