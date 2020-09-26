أحمد صالح يعتذر عن عدم استكمال مشواره مع الإعلاميين

تقدّم أحمد صالح باعتذار عن عدم استكمال تدريب الفريق الأول بنادي الإعلاميين عقب الخسارة بثلاثية أمام الألومنيوم بالجولة التاسعة عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.
وكان مسئولو مجلس إدارة الإعلاميين تعاقد مع أحمد صالح لتولى المسئولية الفنية للإعلاميين خلفا لجميل حلمى، بمنافسات الدور الأول بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
وكانت مباريات اليوم من الأسبوع التاسع عشر من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد انتهت، وشهدت فوز بني سويف علي فريق الفيوم بهدف للاشئ، وفوز الألومنيوم علي الإعلاميين بثلاثية، وفوز المنيا علي تيلفونات بنى سويف بثلاثة أهداف، وتعادل البنك الأهلي مع فريق سوهاج بهدف لكل فريق، وتعادل بترول أسيوط أيضًا تعادلاً سلبياً.
وحقق الفريق الأول بنادي الألومنيوم فوزا علي فريق الاإعلاميين بثلاثة أهداف لهدف .
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