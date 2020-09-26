سكر الحوامدية يتوج بالأول في سباحة الرواد وثانيا لكرة الماء ببطولة الجمهورية للشركات

حصد فريق السباحة لشركة السكر والصناعات التكاملية المركز الأول للسباحه كما حصد فريق كرة الماء المركز الثاني ببطولة الشركات رقم ٥٣ التي تستضيفها مدينة الإسماعيلية تحت رعاية المحاسب محمد عبد الرحيم حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية.

ووجه عمار ابراهيم موسى رئيس جهاز العاب الماء الشكر الى المحاسب محمد عبد الرحيم رئيس مجلس الإدارة والمهندس صلاح فتحى العضو المنتدب الفنى للشركة على ما قدموه من دعم للفريق خلال فترة المنافسات.

وأشار الى ان تتويج هذا العام جاء ليؤكد على استمرار قيادات الشركة فى دعم النشاط الرياضي واستمرار لتحقيق المزيد من النجاحات داخل هذا الصرح العملاق وإعادة أمجاد المجال الرياضى لشركة السكر.

كما وجه عمار الشكر للجهاز الفنى بقيادة المدير الفني محمد إبراهيم موسى ومدربه حسين عزت والجهاز الطبي بقيادة الدكتور حسن عبد التواب كما تقدم بالشكر والتقدير للاعبين عمر محمد حسين واحمد حسين حنفي و على صابر ومحمد سعيد وعمار ياسر و مروان يحيى ومحمود حمدي و رأفت حامد و محمود عبد الناصر .