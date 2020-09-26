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عبد الحفيظ: السولية وأيمن أشرف وربيعة يغيبون عن مباراة الترسانة

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أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، غياب عمرو السولية وأيمن أشرف عن مباراة الترسانة المقرر لها الأربعاء القادم، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر بعد الحصول على 3 إنذارات.

وأضاف أن رامي ربيعة، مدافع الفريق، لن يلحق أيضًا بمباراة الترسانة بعد إصابته اليوم أمام طنطا.

وقال عبد الحفيظ إن الفريق ييبدأ غدًا استعداداته لمواجهة الترسانة في كأس مصر، مؤكدًا أهمية مباريات هذه البطولة، التي تشهد مفاجآت معتادة في هذه الأدوار، ومن ثم سيكون الاهتمام بها كبيرًا من أجل تخطي هذه المباراة والوصول إلى ربع النهائي.

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وقال عبد الحفيظ إن الفريق سيستعيد خدمات وليد سليمان وأحمد فتحي في مباراة الترسانة ، لتعويض الغيابات المنتظرة بسبب الإصابات والإيقافات.

كان الأهلى قد حقق الفوز اليوم على طنطا بهدف نظيف فى إطار مباريات الدوري العام. 

وتعرض رامى ربيعة لاصابة قوية غادر على إثرها ملعب المباراة قبل نهايتها بدقائق. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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