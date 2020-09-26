ريال مدريد يحقق فوزاً صعباً على أرض ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حقق نادي ريال مدريد أولى انتصاراته على حساب مضيفه بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإسباني.
افتتح فيدي فالفيردي التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة 14، بعد متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كريم بنزيما من الجهة اليمنى.
وفي الدقيقة 35، عادل الجزائري عيسى ماندي النتيجة لـ بيتيس بكرة رأسية رائعة وسط سوء في الرقابة الدفاعية من كاسميرو.
وسجل ويلي كارفايو الهدف الثاني لـ بيتيس في الدقيقة 37 من تسديدة قوية فشل كورتوا في التعامل معها، ليتقدم بيتيس في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف.
وفي الشوط الثاني، أدرك نادي ريال مدريد التعادل عبر المدافع البرازيلي إيميرسون في الدقيقة 48، بالخطأ في مرمى فريقه، بعد تحويله الكرة العرضية التي أرسلها زميله داني كارفخال لمرمى فريقه.
وفي الدقيقة 81، ارتكب بارترا مدافع ريال بيتيس خطأ على بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد، ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للريال بعد العودة لتقنية الفار، ليسجلها سيرجيو راموس بنجاح، مهديًا نقاط المباراة الثلاث لفريقه.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ريال مدريد للنقطة الرابعة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد بيتيس عند 6 نقاط في المركز الثاني.
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