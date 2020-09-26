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أحمد مرتضى يتغزل في باتشيكو ويعلن موعد قيادته للفريق

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قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن ‏البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب كبير ويتمتع بالالتزام والانضباط.‏

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"باتشيكو مدرب كبير وجاء من جديد إلى مصر ‏لتدريب نادٍ عظيم هو الزمالك".‏

وأشار أحمد مرتضى إلى ان طارق يحيي هو من سيدير فريق الزمالك ‏فنيًا خلال مواجهة الجونة غدًا الأحد، مشيرًا إلى أنه ليس من المنطقي أن ‏يتولى باتشيكو المسئولية فور وصوله بساعات.‏

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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