فايلر: لعبنا مباراة جيدة أمام طنطا وأضعنا 5 فرص محققة

أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي أن فريقه بدأ مباراة طنطا بشكل جيد، وأتيحت له ٥ فرص محققة، كما ألغى الحكم هدفًا للفريق، مؤكدًا أن مثل هذه المباريات دائمًا ما يكون الفريق مطالبًا بالفوز بها رغم التتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

وأشار فايلر إلى أنه يركز في كل مباراة على حدة، ودائمًا ما يكون تفكيره في المباراة المقبلة ولا ينظر إلى المستقبل. وقال: «نخطط في كل مباراة على حدة، ونركز تفكيرنا حاليا في مباراة الترسانة المقبلة في بطولة كأس مصر».

ورفض الحديث عن أفضل لاعب في الفريق من وجهة نظره، مؤكدًا أن الأهلي يلعب بطريقة جماعية.

وأكد المدير الفني أنه منح أحمد فتحي راحة اليوم، وأن وليد سليمان اشتكى من إصابة خفيفة، وفضل منحه راحة، وأن ربيعة اشتكى من إصابة عضلية وخرج قبل نهاية المباراة.

وأوضح أنه شاهد مباراة الوداد والرجاء المغربي، خاصة أنها جزء من عمله، وسيناقش النتائج التي خرج بها مع جهازه المعاون.