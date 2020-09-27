نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يخطف فوزا قاتلا أمام بيتيس "3-2" في الدوري الإسباني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزا مثيرا على حساب ريال بيتيس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.
وسجل فيدي فالفيردي هدف ريال مدريد الأول في المباراة، وتعادل عيسى ميندي لفريق ريال بيتيس، وتقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني عن طريق كارفاليو، واحرز ريال مدريد التعادل عن طريق إيمرسون بالخطأ في مرماه، واختتم سيرجيو راموس أهداف اللقاء عن طريق ركلة جزاء.
ورفع ريال مدريد رصيده في الدوري الاسباني إلى 4 نقاط، وذلك بعد التعادل في الجولة الماضية مع ريال سوسيداد بنتيجة سلبية.
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