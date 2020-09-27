نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترسانة بالكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب الثنائي أيمن أشرف وعمرو السولية لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المباراة المقبلة أمام الترسانة في كأس مصر بسبب الإيقاف. وحصل الثنائي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي اليوم أمام طنطا ليتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام الترسانة. ويواجه الأهلي نظيره الترسانة يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

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