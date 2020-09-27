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الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام طنطا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة الأهلي :" ربيعة تعرض للإصابة في العضلة الخلفية ونأمل أن تكون بسيطة".

وأضاف :"اللاعب سيجري أشعة غدًا على العضلة الخلفية لتحديد حجمها ونأمل أن تكون بسيطة لأن الفريق لا يتحمل إصابات خاصة وأنه مقبل على مواجهة الوداد المغربي".

وزاد :"علينا أن ننتظر الأشعة وأتوقع أن تكون مدة الغياب من أسبوع إلى أسبوعين".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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