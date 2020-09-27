نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن إراحة الأساسيين في المباريات المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن هناك اتجاهًا داخل الجهاز الفني لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الماضية للمشاركة في الفترة المقبلة".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي :"الحمد لله على مكسب اليوم ولكن كنا نأمل في الخروج من المباراة دون إصابة اللاعبين، وإصابة ربيعة أحزنتنا جميعًا".

وأضاف :"من الممكن في المباريات المقبلة أن نمنح الراحة لبعض اللاعبين الذين شاركوا في الكثير من المباريات المقبلة".

وتابع :"عمرو السولية وأيمن أشرف لن يشاركا في المباريات المقبلة، ونرغب في إراحة عدد من اللاعبين أمثال علي معلول".

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وزاد :"هناك سفر لعلي معلول إلى تونس للاطمئنان على زوجته والانضمام لمعسكر منتخب تونس، واليوم كان هناك حديث مع فايلر حول هذا الأمر".

وأوضح :"معلول قد يسافر غدًا أو بعد غد، وهناك تنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب تونس حول المباراة التي سيشارك فيها اللاعب رفقة نسور قرطاج".

وزاد :"معلول لن يشارك في المباراتين المقبلتين وتم الحديث مع فايلر في هذا الأمر، فالبتالي منحنا له حق السفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته والانضمام إلى المنتخب التونسي لكن نعمل على التنسيق مع الجانب التونسي حول مشاركة اللاعب".

وواصل :"مباراة الوداد اقتربت جدًا ونرغب في خوضها دون خسارة من اللاعبين، نعم وهدفنا الفوز في المباريات المقبلة".

وأشار :"مباراة بيراميدز موجودة في جدول المباريات ومحدد ميعادها قبل مواجهة الوداد ولا نريد تحريكها، نحن نعلم أنها مباراة هامة ونرغب في الفوز فيها لكن الأهم هو أننا حسمنا اللقب وبالتالي فهناك توجه للدفع بعناصر جديدة".