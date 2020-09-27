نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجز يقود ساوثهامبتون للفوز على بيرنلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن المهاجم الدولي الإنجليزي داني إنجز من تسجيل هدف الفوز لفريقه ساوثهامبتون في شباك فريق نادي بيرنلي لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح إنجز في هوايته الخاصة بهز شباك المنافسين بعد أن رفع رصيده إلى 25 هدف من الـ54 هدف الأخير لناديه منذ إنطلاقه الموسم الماضي بعد أن زار شباك فريق نادي بيرنلي في الدقيقة الخامسة.

وجاء هدف إنجز بعد أن إستغل تمريرة من كايل ووكر بيترز إلى تشي آدمز والذي إستغل خروج الحارس نيك بوك في الخروج من مرماه ولعب الكرة لإنجز الذي وضعها بسهولة في الشباك الخالية من حارسها.

بهذا الفوز حصد ساوثهامبتون الفوز الأول له بعد الخسارة في الجولة الأولى والثانية فيما توقف رصيد بيرنلي عند لا شيء من النقاط بعد أن تلقى الخسارة الثانية له.