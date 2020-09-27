نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجز يقود ساوثهامبتون للفوز على بيرنلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تمكن المهاجم الدولي الإنجليزي داني إنجز من تسجيل هدف الفوز لفريقه ساوثهامبتون في شباك فريق نادي بيرنلي لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونجح إنجز في هوايته الخاصة بهز شباك المنافسين بعد أن رفع رصيده إلى 25 هدف من الـ54 هدف الأخير لناديه منذ إنطلاقه الموسم الماضي بعد أن زار شباك فريق نادي بيرنلي في الدقيقة الخامسة.
وجاء هدف إنجز بعد أن إستغل تمريرة من كايل ووكر بيترز إلى تشي آدمز والذي إستغل خروج الحارس نيك بوك في الخروج من مرماه ولعب الكرة لإنجز الذي وضعها بسهولة في الشباك الخالية من حارسها.
بهذا الفوز حصد ساوثهامبتون الفوز الأول له بعد الخسارة في الجولة الأولى والثانية فيما توقف رصيد بيرنلي عند لا شيء من النقاط بعد أن تلقى الخسارة الثانية له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنجز يقود ساوثهامبتون للفوز على بيرنلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.