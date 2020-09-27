اعرب احمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن أمله فى، أن ‏يحتاز النادي الأهلي كبوته مع أنباء رحيل مديره الفني رينيه فايلر ‏ وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"تجاوزنا كبوة رحيل كارتيرون ‏وأتمنى ان يجتازها الأهلي أيضًا في حالة رحيل فايلر".‏ وأوضح:"الأهلي سيمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا معنا، ولكن ‏اللقب سيكون من نصيبنا".‏ وأنهى تصريحاته قائلًا:"هناك شىء غريب أن يترك مدربا الزمالك ‏والاهلي مهتهما في هذا التوقيت القاتل وقبل فترة قليلة من نصف نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا".‏ Advertisements ويقود البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الفارس الأبيض فنيا فى مباراة النادى المصري المقرر إقامتها يوم الخميس القادم فى إطار الجولة 31 بالدورى الممتاز على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية. كان الزمالك قد تعاقد مع جايمي باتشيكو لتدريب الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي لتدريب فريق التعاون السعودي. ويلتقي فريق الزمالك نظيره الجونة مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري تحت قيادة طارق يحي نظرا لضيق الوقت ووصول البرتغالى جيمي باتشيكو مساء اليوم رفقة معاونيه.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شىء غريب..أحمد مرتضى يستنكر ما يحدث مع الاهلي والزمالك قبل المباريات الافريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.