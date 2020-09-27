نجم الزمالك السابق: الأهلي مطالب بالتعاقد مع بديل لـ فايلر على وجه السرعة

علق أحمد مجدي، نجم نادي الزمالك سابقًا، على ملف رحيل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن منصبه في القلعة الحمراء.
وقال أحمد مجدي، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "يجب على الأهلي سرعة التعاقد مع بديل رينيه فايلر حال الاستقرار على رحيله بشكل نهائي؛ وذلك من أجل الاستعداد بشكل قوي للبطولة الإفريقية".
وتابع "الأهلي تغير شكله مع فايلر وحصل انسجام بين فايلر واللاعبين ورحيله سيكون مؤثرًا ولكن لو قرر الرحيل فيجب سرعة اتخاذ قرار التعاقد مع بديل".
وعن محمد الشناوي، قال "محمد الشناوي يمثل نصف قوة النادي الأهلي ويجب إراحته لعدم الإجهاد بعد مباراة الترسانة المقبلة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر".
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