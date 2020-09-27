طارق سليمان: محمد الشناوي من أفضل 10 حراس في العالم

علق طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، على مستوى محمد الشناوي مع الفريق الأحمر ومنتخب مصر.
وقال طارق سليمان في تصريحات ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد الشناوي حاليًا من أفضل 10 حراس حول العالم ويقدم مستويات كبيرة للغاية".
وشدد على أن "محمد الشناوي سيحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري المصري بالموسم الجاري بدون منافس".
وتطرق سليمان في حديثه معلقًا على انتقال شريف إكرامي إلى صفوف نادي بيراميدز مؤكدًا: "شريف إكرامي حارس كبير لكن أمامه تحديات كبيرة في النادي السماوي".
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