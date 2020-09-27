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رامي ربيعة يجري أشعة على العضلة الخلفية اليوم

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أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أمله بسرعة تماثل رامي ربيعة، قلب دفاع الفريق، للشفاء وجاهزيته للمرحلة المقبلة.

وأضاف أن اللاعب يخضع لكشف طبي وأشعة اليوم الأحد لمعرفة حجم إصابته وموعد عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعدما غادر مباراة الأهلي وطنطا مساء في الشوط الثاني بداعي الإصابة.

وأكد أن الفريق ملتزم بجدول المباريات المتبقية في الدوري وكأس مصر رغم ضغط المباريات، ويسعى كعادته لتحقيق الفوز، إلا أن الأهم هو منح العناصر الرئيسية بعض الراحة، لتجنب الإجهاد قبل دخول مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم تمكن من تحقيق الفوز على طنطا بهدف دون رد، في إطار الجولة 30 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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