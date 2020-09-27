البرتغالي باتشيكو يصل إلى القاهرة لتدريب الزمالك

وصل إلى القاهرة مساء أمس، السبت، البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك؛ تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية لتدريب الفريق وبدء مهمته مع القلعة البيضاء.
ووصل مع المدير الفني كل من "أليكس كوستا"، المدرب المساعد، و"جوزيه بيدرو"، مخطط الأحمال، إضافةً إلى "جواو" المحامي الخاص بالمدير الفني لتجهيز العقود، وكان في استقبالهم أمير مرتضى، المشرف على الكرة.
ولم يتحدد موعد وصول السنغالي "خاديم فاي"، مدرب حراس المرمى، على أن يلحق بالجهاز الفني في الأيام القليلة المقبلة.
وكان الزمالك توصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.
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