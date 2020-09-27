خطاب رسمي.. القناة يعلن تسخير إمكانياته لدعم الإسماعيلي

ارسل مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة خطابا رسميا إلي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان السبت أعلن من خلال هذا الخطاب كل الدعم والمساندة للنادي الإسماعيلي من أجل العبور المرحلة الصعبة.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس قد أكد على ضرورة التكاتف مع النادي الإسماعيلي الشقيق الأكبر لنادي القناة .

وتم التأكيد خلال خطاب مجلس إدارة نادي القناة على أن النادي يسخر كافة إمكانياته وملاعبه للوقوف صفا واحدا خلف النادي الإسماعيلي الشقيق الأكبر.

وحضر عدد كبير من نجوم الدراويش الذين دافعوا عن قميص الفريق على مدار تاريخه العريق وسط استقبال وترحيب من تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى والنجوم الذين اضاءوا استاد الاسماعيلي اليوم وهم مصطفى درويش وعبد الرحمن أنوس وعادل أبوجريشة وإسماعيل حفنى وطارق زين وسمير مرعى ومحمود حسن وعيد فرج وخالد القماش ومحمود جابر وعماد سليمان وطارق الوحش وعلى غيط وسيد جاد وأحمد عبده وأيمن خليل وحمزة الجمل وأيمن الجمل وأيمن كمال وحمام إبراهيم وعطية صابر ورضا سيكا وأحمد سمير فرج ومحمد حمص وحسنى عبد ربه إضافة لمصطفى يونس نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق وأحمد سعيد نجم ومدرب القناة سابقا ومحمد شيحة وكيل اللاعبين.

جاء ذلك ، استجابة لمبادرة فى حب الدراويش من أجل مساندة ودعم اللاعبين والشد من أزرهم وتحفيزهم وإعادة الروح لهم لتخطى الفترة الراهنة والعمل على تخطيها سريعا والسعى الجاد نحو استعادة نغمة الانتصارات بمسابقة الدورى والاستفاقة من سلسلة النتائج السلبية