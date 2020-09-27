كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، حقيقة طلب محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، الرحيل في الموسم الأول بعد التعاقد معه قادمًا من بتروجت بسبب عدم مشاركته.
وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد الشناوي لم يطلب الرحيل نهائيًا وهو عنيد وتمسك بفرصته".
وتابع: "رغم أن محمد الشناوي لم يطلب الرحيل ولكن كانت حالته النفسية سيئة بسبب عدم مشاركته ولكنني عقدت معه جلسات لتأهيله نفسيًا وبفضل الله نجحت في تأهيله وتجهيزه وتألق بمجرد الحصول على فرصة".
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا على منافسه طنطا بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري.
ويحتل النادي الأهلي المركز الأول بجدول تريبت الدوري المصري برصيد 79 نقطة بينما تواجد طنطا في المركز الأخير برصيد "18" نقطة".
ويحتل النادي الأهلي المركز الأول بجدول تريبت الدوري المصري برصيد 79 نقطة بينما تواجد طنطا في المركز الأخير برصيد "18" نقطة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل طلب محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي؟ طارق سليمان يجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.