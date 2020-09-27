بدلا من علي لطفي .. طارق سليمان يروي كواليس التعاقد مع الشناوي

كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، عن كواليس التعاقد مع محمد الشناوي خلال عودته للقلعة الحمراء قادمًا من صفوف نادي بتروجت.
وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رشحت محمد الشناوي للانتقال إلى الأهلي وهو كان رقم واحد وكان الحارس الثاني هو علي لطفي".
وأوضح: "الأهلي طلب مني ترشيح رقم واحد للتعاقد معه وهو كان محمد الشناوي والاسم الثاني كان علي لطفي تحسبًا لفشل التعاقد مع الشناوي، ولكن نجحنا في التعاقد مع الشناوي ومن ثم تعاقدنا مع علي لطفي في الموسم التالي له".
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