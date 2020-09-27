نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات السبت وقبل مواجهة برشلونة وفياريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على نظيره ريال بيتيس بنتيجة 3 - 2 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا).

هذا الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلي 4 نقاط من مباراتين بعد تأجيل مباراة الجولة الأولي بالليجا، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما يتصدر غرناطة الترتيب برصيد 6 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن ريال بيتيس.

ويلعب فريق برشلونة مساء الأحد، مع نظيره فياريال في مباراة قوية على ستاد "كامب نو" معقل النادي الكتالوني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وإليكم ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات "السبت" في الدوري الإسباني وفوز ريال مدريد على ريال بيتيس:-

- غرناطة 6 نقاط

- ريال بيتيس 6 نقاط

- ريال سوسيداد 5 نقاط

- فالنسيا 4 نقاط

- ريال مدريد 4 نقاط

- فياريال 4 نقاط

- سلتا فيجو 4 نقاط

- خيتافي 4 نقاط

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- أوساسونا 3 نقاط

- قادش 3 نقاط

- ويسكا نقطتين

- إيبار 1 نقطة

- ألافيس 1 نقطة

- بلد الوليد 1 نقطة

- أتليتكو مدريد (بدون نقاط)

- برشلونة (بدون نقاط)

- إشبيلية (بدون نقاط)

- ليفانتي (بدون نقاط)

- أتليتك بلباو (بدون نقاط)

- إلتشي (بدون نقاط)