نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو: هدفي تحقيق دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك، عن طموحاته وأهدافه خلال الفتره المقبله مع الابيض

وقال باتشيكو في تصريحات خاصه بأنه جاء الى مصر من اجل تحقيق بطوله دوري ابطال افريقيا مع نادي الزمالك.

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ووصل منذ قليل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، وذلك لتولي مسؤولية قيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وكان في استقبال المدرب بمطار القاهرة الدولي، أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك

وقد أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع البرتغالي باتشيكو لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم القادم.