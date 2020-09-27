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كومان يستقر على تشكيل برشلونة أمام فياريال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يستقر على تشكيل برشلونة أمام فياريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "ماركا الإسبانية"، عن التشكيل الذي وضعه الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، من أجل مواجهة فياريال، بالليجا.

وشهدت التشكيلة، غياب الألماني أندريه تيرشتيجن حارس مرمى الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ومتوقع له العودة في منتصف نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يستضيف البلوجرانا نظيره فياريال، مساء اليوم الأحد على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وجاء التشكيل الذي نشرته "ماركا" كالآتي:-

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حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: لينجليت، جوردي ألبا، بيكيه، سيرجيو روبرتو.

خط الوسط: بيانيتش، دي يونج، فاتي، ديمبلي.

خط الهجوم: ميسي، جريزمان.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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