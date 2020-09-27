نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره فياريال، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
وتقام مباراة برشلونة أمام فياريال على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.
ولم يخض برشلونة أول جولتين في بطولة الدوري الإسباني، نظرًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا حتى شهر أغسطس الماضي.
وستكون هذه المباراة هي الرسمية الأولى للهولندي رونالد كومان، المدير الفني للبارسا، والذي تولى القيادة الفنية خلفًا للمقال كيكي سيتين.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.
وتذاع مباراة برشلونة أمام فياريال عبر قناة beIN Sports HD 3.
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