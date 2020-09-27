طارق سليمان عن عودته لـ الأهلي: ترشيحات فقط.. وجاهز في أي وقت

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن عودته للأحمر ترشحيات حتى الآن وليس هناك شيء رسمي.

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "هناك ترشيحات لكن ليس هناك شيء رسمي.. الأهلي في دمنا ودائما ما نبقى سعداء عندما نعود له مرة أخرى حتى وإن كنا نعمل بمكان آخر".

وأردف: "هذا لا يعني أن أخل بالتعاقد مع فريقي لكن سأستأذنهم واذا وافقوا سأرحل.. جاهز لتدريب الأهلي في أي وقت، انا بحبه وعشت فيه كثيرا كلاعب ومدرب".