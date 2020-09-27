حتحوت: إدارة الزمالك صرفت النظر عن التعاقد مع آري بابل

قال الإعلامى هاني حتحوت، إن إدارة الزمالك، قررت صرف النظر عن التعاقد مع الأنجولي آري بابل، لاعب الأول من أغسطس الأنجولى، رغم توقيعه على عقود الانضمام للقلعة البيضاء في وقت سابق.

وأضاف حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، أن إدارة النادي الأبيض، صرفت النظر عن التعاقد مع آري بابل، بعد أن نما إلى علمها توقيع اللاعب مع عدد من الأندية الخليجية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح هانى حتحوت، أن وكيل آري بابل، اعتذر لإدارة الزمالك على تصرف اللاعب، التي رأته إدارة القلعة البيضاء، غير احترافيًا، ما جعل الزمالك يرفض صرف أي مستحقات للاعب الذي طلب صرف جزء من مستحقاته بسبب ضائقة مادية.

وأفاد حتحوت، بأن أمير مرتضى، حاول تحويل 50 ألف دولار إلى اللاعب من جيبه الخاص، على ان يستعيدها مرة أخرى لكنه فوجئ برفض البنك.

وتابع:" أمير مرتضى، وجد ان هناك الكثير من المتحدثين باسم اللاعب كما تفاجأ بالتصريحات التي انتقد من خلالها آري بابل، إدارة الزمالك، ليقرر أبناء ميت عقبة، صرف النظر عن ضم اللاعب.