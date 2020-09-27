المقاولون العرب يخضع لفحص فيروس كورونا قبل مواجهة نادي مصر

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، اليوم الأحد، لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، قبل 48 ساعة فقط من مباراة ذئاب الجبل المرتبقة أمام نادى مصر، والتى تجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل بمنافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الزحف نحو توسيع الفارق مع أقرب منافسيه وحسم التواجد فى المربع الذهبى مبكرًا.

وأعلن المقاولون العرب حالة الطوارئ داخل النادى بعد الخسارة المفاجئة التى تلقاها ذئاب الجبل فى الجولة 29 بمسابقة الدورى العام، بهدف نظيف خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وقرر المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأكد فتحي أن إيقاف المستحقات حتى نهاية الموسم وتحديد موقف الفريق في جدول الدوري وذلك من منطلق مبدأ الثواب والعقاب في ظل التزام النادي الدائم بصرف كافة المستحقات في توقيتها.

Advertisements

ويعكف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على دراسة نادى مصر بالفيديو، وخاصة المباراة الأخيرة بالجولة الماضية، والتى جمعت نادى مصر والأهلى وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق قبل اللقاء المرتقب بين المقاولون ونادى مصر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 29 جولة، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 7 أخرى، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 8 مباريات، واستقبلت شباك المقاولون 27 هدفًا فيما سجل اللاعبون 35 هدفًا آخر.