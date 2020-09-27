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ربيع ياسين يكشف موقفه من انضمام لاعب الأهلي إلى منتخب الشباب

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربيع ياسين يكشف موقفه من انضمام لاعب الأهلي إلى منتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب على موقفه من  انضمام عربي بدر لاعب النادي الأهلي إلى معسكر منتخب الشباب.

واكد ربيع ياسين أن عربي بدر  لم يشارك مع الأهلي سوى 6 دقائق ، ما المانع من انضمامه لمنتخب الشباب في الفترة المقبلة.

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وقال ربيع في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش:"أحتاج للعمل مع اللاعبين نفسيا وخططيا وفنيا بجانب معالجة زيادة الوزن لدى بعضهم ".

وتابع أن الزمالك يشرك أحمد عيد وأسامة فيصل لكنه لا يعتمد على حسام أشرف وأحتاج للعمل معه في معسكر المنتخب خلال الفترة المقبلة.

واتم أنه يجهز مباريات ودية في معسكر منتخب الشباب لكن اللاعبين الأساسيين غائبين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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