رسالة مؤثرة من أحمد فتحي للأطفال حفظة القرآن.. شاهد

يظهر أحمد فتحي في الصور من ندوة تكريم أطفال حفظة القرآن الكريم.
وعبر فتحي عن سعادتة الكبيرة بهؤلاء الأطفال الذين حفظوا القرآن في هذه السن المبكرة.
وعلق علي الصور قائلا:" فخور بيكوا جدًا جدًا وفرحتي ملهاش وصف بجد اسلامنا بخير طول ما في ابناء زيكوا وآباء و أمهات حريصين انهم يحفظوا اولادهم كتاب الله الكريم".
وأضاف: "بتمنالكوا كل خير وربنا يبارك فيكوا ويحفظكوا زي ما حفظتوا كتابه شكرا دار البخاري والقائمين عليه من الشيوخ الأفاضل جزاكم الله كل خير عنا".
وطالب أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي متابعيه الدعاء لمصور النادي الأهلي بعد إصابته بجلطة في الوريد الموصل الدم للكبد.
ونشر أحمد فتحي صورة بيتر مصور الأهلي وعلق عليها قائلا " فضلا ليس أمرا.. بيتر مصور النادي الاهلي ادعوله الدعاء بيغير القدر".
يذكر أن الحساب الرسمي لمدرب النادي الأهلي رينه فايلر عبر انستجرام، نشر صورة لـ فايلر مع محمود كهربا لاعب الفريق من مباراة الاهلي ونادي مصر.
وردت الصورة التي نشرها فايلر على الشائعات المتداولة عن رحيله عن النادي الأهلي بنهاية الشهر الحالي بسبب الخلاف على بعض الأمور بينه وبين الإدارة.
وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عبر بيان رسمي، على موقع النادي، اليوم الخميس، إن النادي لم تصدر عنه أي قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم.
وأضاف أن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن علاقة الأهلي ومديره الفني شأن داخلي.
وكانت أنباء قد ترددت حول رحيل السويسري رينيه فايلر عن منصبه وتعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا.
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