مانشستر سيتي يتحدى الغيابات في موقعة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره ليستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مانشستر سيتي مشواره في البريميرليج متأخرًا أسبوعًا بعد حصوله على راحة أطول، لمشاركته في المراحل الأخيرة من المنافسات الأوروبية.

ويتطلع مانشستر سيتي بقيادة جوسيب جوارديولا الدير الفني، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد أن حقق الفوز على وولفرهامبتون المباراة الماضية بنتيحة 3-1، متحديًا الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة.

في المقابل، يسعى فريق ليستر سيتي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، والعودة للديار بثلاث نقاط مهمين، للحفاظ على مركزه في المربع الذهبي، خاشيًا تكرار سيناريو الموسم الماضي، بعد اخفاقه في المباريات الأخيرة بالبريميرليج والذي أدى لخروجه من المربع الذهبي.

غيابات مؤثرة

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يفتقد مانشستر سيتي في مواجهة اليوم، لجابريل خيسوس وسيريجيو أجويرو، وبرناردو سيلفا، وجواو كانسيلو، وأولكسندر زينتشنكو، كما تحوم الـشكوك حول مشاركة المدافع إيمريك لابورت الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، قبل جندوجان الذي يخضع للحجر الصحي حاليًا.

بينما يفتقد ليستر سيتي لجهود لاعب الوسط ويلفريد نديدي، والذي سيغيب لمدة 12 أسبوعا بعد جراحة في أعلى الفخذ.

ترتيب مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 3 نقاط من مباراة وحيدة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من مباراتين.