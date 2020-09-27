الدوري الإسباني.. كومان يبحث عن انطلاقة قوية مع برشلونة أمام فياريال

يفتتح فريق برشلونة الإسباني مشواره بمسابقة الدوري الإسباني، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساء، بمواجهة فياريال، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

كانت رابطة الدوري الإسباني قد قررت تأجيل أول جولتين في الليجا لفريق برشلونة، نتيجة مشاركته مؤخرا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق برشلونة، في الظهور الأول تحت مدربه الهولندي رونالد كومان، لتحقيق انطلاقة قوية في مباراة الليلة، وفوز مقنع، من أجل الدخول في المنافسة على صدارة الليجا مبكرا.

وتولى كومان قيادة برشلونة في شهر أغسطس الماضي، خلفا لـ كيكي سيتين، الذي أقبل عقب السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8- 2، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري الأبطال.

وفشل برشلونة في حصد أي لقب الموسم الماضي سواء محليا أو قاريا، لأول مرة، منذ 11 عاما.

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في المقابل يطمح فياريال ريال بقيادة مدربه أوناي إيمري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، لمواصلة بدايته الجديدة في مسابقة الليجا.

كان فريق فياريال تعادل أمام هويسكا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى، بينما تغلب على إيبار 2 - 1، في الجولة الثانية.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإسباني، أوساسونا مع ليفانتي، إيبار مع أتلتيك بلباو، أتلتيكو مدريد مع غرناطه، بلد الوليد مع سيلتا فيجو، قادش مع إشبيلية.