الارشيف / الرياضة

اتحاد التايكوندو ينعى أحمد الفولي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
نعى الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم، اللواء أحمد الفولي  نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو ورئيس الاتحاد الافريقى، والذي رحل عن عالمنا، فجر اليوم، الأحد.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد آذان الظهر بمدافن الوفاء والأمل خلف مسجد السلام بمدينة نصر والعزاء بمنزل الراحل بالمقطم. 

كان الفولي قد أحدث طفرة في التايكوندو الإفريقي خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي، حيث وصل عدد الدول الأعضاء في الجمعية العمومية إلى 52 دولة، كما أصبح العديد من لاعبي القارة الإفريقية من أصحاب الميداليات العالمية والأولمبية.

يذكر أن «العالمي للتايكوندو» قد أسند للاتحاد الإفريقي برئاسة اللواء أحمد الفولي تنظيم بطولة كأس الرئيس ديسمبر المقبل، في أسوان بمصر، وذلك بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم تنظيم البطولة، وبذل اللواء الفولي مجهودات كبيرة من أجل تنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر خاصة بعد أن نظمت المغرب أول نسختين من البطولة بنجاح كبير.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد التايكوندو ينعى أحمد الفولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا