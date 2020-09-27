اتحاد التايكوندو ينعى أحمد الفولي

نعى الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم، اللواء أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو ورئيس الاتحاد الافريقى، والذي رحل عن عالمنا، فجر اليوم، الأحد.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد آذان الظهر بمدافن الوفاء والأمل خلف مسجد السلام بمدينة نصر والعزاء بمنزل الراحل بالمقطم.

كان الفولي قد أحدث طفرة في التايكوندو الإفريقي خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي، حيث وصل عدد الدول الأعضاء في الجمعية العمومية إلى 52 دولة، كما أصبح العديد من لاعبي القارة الإفريقية من أصحاب الميداليات العالمية والأولمبية.

يذكر أن «العالمي للتايكوندو» قد أسند للاتحاد الإفريقي برئاسة اللواء أحمد الفولي تنظيم بطولة كأس الرئيس ديسمبر المقبل، في أسوان بمصر، وذلك بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم تنظيم البطولة، وبذل اللواء الفولي مجهودات كبيرة من أجل تنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر خاصة بعد أن نظمت المغرب أول نسختين من البطولة بنجاح كبير.