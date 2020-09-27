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أحمد جودة - القاهرة - في مواجهة من العيار الثقيل يستضيف ملعب آنفيلد، مباراة بين ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح وأرسنال، مساء يوم الإثنين 28 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كتيبة يورجن كلوب تسير بشكل بخطى ثابتة نحو الحفاظ على اللقب واستغلال حالة النشوة الذي يعيشها الفريق، الذي يرغب بأن لا يُفرط به ويحققه للموسم الثاني على التوالي.

في المقابل، آرسنال يقدم مستوى بداية مميزة هذا الموسم وحقق انتصارين، ويسعى إلى الاستمرار في الصحوة، وتخطى عقبه الريدز الصعبة، أملاً بأن يكون منافسًا قويًا هذا الموسم على حصد اللقب.

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موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يلتقي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، بنظيره أرسنال الذي يضم بين صفوفه محمد النني، غدا الاثنين في التاسعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الإنجليزي.

ويحتل ليفربول حامل لقب الموسم الماضي المركز الرابع على جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما آرسنال يتواجد في المركز الثالث بنفس رصيد الخصم، ولكن متفوقًا عليه بفارق الأهداف.