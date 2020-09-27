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لاعب الترجي بن ساحة ينتقل الى مولودية الجزائر على سبيل الاعارة

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ذكرت تقارير اعلامية جزائرية بأن فريق مولودية الجزائر نجح في الحصول على خدمات لاعب الترجي الرياضي التونسي بلال بن ساحة، على سبيل الإعارة لموسم واحد من الترجي التونسي.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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