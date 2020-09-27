صفقة الأهلي مهددة.. حلمي طولان يرفض رحيل صخرة إنبي في الصيف

جدد حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي رفضه التام لفكرة رحيل أسامة جلال مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تلقيه عددًا من العروض خلال الفترة الأخيرة .
ويري طولان أن فكرة الاستغناء عن أسامة جلال مرفوضة تماما بالنسبة له فى ظل حاجة الفريق إليه نتيجة النقص العددى فى هذا المركز " الدفاع " والاعتماد على جلال بشكل مستمر فى قيادة دفاع الفريق البترولى مع رامى صبري .
وطالب طولان لاعبه أسامة جلال بعد الانشغال بالعروض المقدمة له فى الوقت الحالى ، مؤكدا بقاءه مع الفريق فى الموسم الكروى الجديد وعدم الرحيل ، وأبلغ طولان إدارة إنبي بالفعل برفض رحيل جلال خلال الميركاتو الصيفي المقبل .
ويعد أسامة جلال واحدا من المدافعين المميزين فى الدوري المصري نتيجة القدرات البدنية التى يمتلكها وتواجده بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى للمنتخب الأولمبي وهو ما أدى إلى لفت الأنظار إليه وبات محط اهتمام النادى الأهلي .
وعلى الجانب الآخر ، يكثف إنبي تدريباته استعدادا لمواجهة المقاصة المقرر إقامتها بعد غد " الثلاثاء " فى إطار لقاءات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز .
ويسعى إنبي إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن فى ظل المنافسة الكبيرة بين الفريقين فى المنافسة على المراكز الأولى والدخول فى المربع الذهبي الخاص بالمسابقة .
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