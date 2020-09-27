صفقة الأهلي مهددة.. حلمي طولان يرفض رحيل صخرة إنبي في الصيف

جدد حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي رفضه التام لفكرة رحيل أسامة جلال مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تلقيه عددًا من العروض خلال الفترة الأخيرة .

ويري طولان أن فكرة الاستغناء عن أسامة جلال مرفوضة تماما بالنسبة له فى ظل حاجة الفريق إليه نتيجة النقص العددى فى هذا المركز " الدفاع " والاعتماد على جلال بشكل مستمر فى قيادة دفاع الفريق البترولى مع رامى صبري .