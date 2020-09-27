موعد مباراة الزمالك ضد الجونة في الدورى المصري

يستضيف فريق كرة القدم الأول بالزمالك منافسه الجونة اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد الجونة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق بلال علام .

ومن المقرر أن يحضر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك، مباراة اليوم من المدرجات، على أن يقود الأبيض في المباريات المقبلة بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون الي نادي التعاون السعودي .

ووصل باتشيكو إلى مطار القاهرة، مساء أمس، السبت، تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية لتدريب الفريق اليوم حسب تصريحات امير مرتضي منصور مدير الكرة بالنادي علي أن يبدء البرتغالي مهمته مع القلعة البيضاء عقب لقاء اليوم استعدادا لبطولة دورى ابطال افريقيا.

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وكان النادي الاهلي توج رسميا ببطولة الدورى المصري بينما يوجد صراع شرس بين الزمالك وبيراميدز والمقاولون لحصد وصافة جدول الترتيب للمشاركة في البطولة الافريقية الموسم المقبل .

ويحتل فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 13 بـ 31 نقطة.

ويقود الزمالك فنيا كلا من جايمي باتشيكو المدير الفني و أليكس كوستا المدرب المساعد وجوزيه بيدرو مخطط الأحمال ،والسنغالي خاديم فاي مدرب حراس المرمى .

جدير بالذكر ان الفرنسي كارتيرون رحل الي نادي التعاون السعودي بعد فسخ عقده مع الزمالك .