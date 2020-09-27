النصر ضد التعاون.. صراع آسيوي بنكهة سعودية في دوري الأبطال

يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة نظيره التعاون، اليوم الأحد، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً، في مباراة سعودية خالصة، بـ ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وتأهل فريق النصر إلى دور الـ16 متصدرا لمجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما تأهل مواطنه التعاون بوصافة مجموعته الثالثة برصيد 9 نقاط.
وأكد نادي النصر، جاهزيته الكاملة لمباراة التعاون، وأجرى الفريق حصته التدريبية الأخيرة مساء أمس، تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا.
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