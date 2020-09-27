باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على استاد ريمس في الدورى الفرنسي

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا علي منافسه ستاد ريمس اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي "ليج 1" .

ويسعى فريق باريس سان جيرمان تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للعودة إلى قمة الترتيب لتعويض الخسارتين أمام لانس بهدف دون رد ثم الخسارة أمام مارسيليا، بينما حقق الفوز ميتنز ونيس.

على جانب آخر يحاول الفريق الصاعد حديثا ستاد ريمس تحقيق أول فوز في بطولة الدورى الفرنسي، حيث خسر أمام ليل وانجيه وميتنز وتعادل أمام فريق موناكو .

ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى الفرنسي برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق استاد ريمس المركز الـ 19 برصيد نقطة واحدة.

ومن المتوقع أن يخوض فريق باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل على النحو التالي:

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حراسة المرمي : ريكو

الدفاع : بيرنات - كيمبيبمي - كيرير - فلورينزي

الوسط : فيراتي - جاي - هيريرا

الهجوم : دي ماريا - نيمار - سارابيا