تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الجونة في الدوري المصري

يستضيف فريق كرة القدم الأول بالزمالك منافسه الجونة اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد الجونة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق بلال علام .

ومن المتوقع ان يخوض طارق يحيي مدرب الزمالك المؤقت المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل. الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى Advertisements الهجوم: مصطفى محمد

ومن المقرر أن يحضر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك، مباراة اليوم من المدرجات، على أن يقود الأبيض في المباريات المقبلة بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون الي نادي التعاون السعودي .

ووصل باتشيكو إلى مطار القاهرة، مساء أمس، السبت، تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية لتدريب الفريق اليوم حسب تصريحات امير مرتضي منصور مدير الكرة بالنادي علي أن يبدء البرتغالي مهمته مع القلعة البيضاء عقب لقاء اليوم استعدادا لبطولة دورى ابطال افريقيا.

وكان النادي الاهلي توج رسميا ببطولة الدورى المصري بينما يوجد صراع شرس بين الزمالك وبيراميدز والمقاولون لحصد وصافة جدول الترتيب للمشاركة في البطولة الافريقية الموسم المقبل .

ويحتل فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 13 بـ 31 نقطة.