استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، تمهيدًا لجولة تفقدية لبعض المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة ، بحضور الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة و السادة مساعدي ومعاوني الوزير وقيادات الوزارة والمحافظة ولفيف من أعضاء مجلس النواب .
وقال صبحي : " نعمل علي دعم المنظومة الرياضية والأنشطة الشبابية بكافة المحافظات وبخاصة الصعيد والنهوض بالبنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية من أجل استثمار طاقات الشباب والعمل على الارتقاء بالرياضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية " .
وثمن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمحافظة ، وقال إنها تعكس إهتمام الدولة والحكومة بأبناء الصعيد كجزء أصيل من الوطن .
ويستهل وزير الشباب والرياضة جولته بإطلاق شارة بدء ماراثون الدراجات بداية من كورنيش النيل حتي مبني جامعة سوهاج القديمة ، يعقبها افتتاح ملعب خماسي وحضور المهرجان الختامي لمشروع الايتام وتفقد طرح الأكوابارك بنادي الرحلات بحي الكوثر ، وتفقد استكمال المبني الإداري والصالة الأولي والثانية بنادي الإيمان للمعاقين .
ويشهد صبحي تصفيات أوليمبياد الطفل المصري من خلال فريق أسيوط ضد فريق الوادي الجديد ، ومشروع " 100 بنت 100 حلم " لتعليم الفتيات كرة القدم وإختيار الأفضل وإنضمامهم لمنتخب مصر للسيدات .
كما تشهد الجولة لقاء حواري مفتوح للوزير مع شباب وفتيات محافظة سوهاج بمركز التعليم المدني وعرض الليلة المحمدية بمبني المحافظة .
ويختتمها وزير الشباب بمجموعة من التكريمات ، أولها تكريم محمد مهران أصغر رئيس مجلس إدارة وعضو اللجنة المنظمة لكأس الأمم ، ثم تكريم فريق كرة السلة بنادي سوهاج الرياضي والصاعد حديثًا للدوري الممتاز ، وتكريم فريق رفع الأثقال بنادي الإيمان للمعاقين لحصوله علي بطلة الجمهورية وكذلك فريق ألعاب القوي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الشباب يصل سوهاج لبدء جولته التفقدية للمنشآت الرياضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.